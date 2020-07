Dit is waarom Gabriëlla nu Aisha heet: ‘Ik vond houvast in de islam’

Utrecht in 1961 Utrecht Science Park: zo kwamen het terrein en de naam rond boerderij De Uithof tot stand

14:00 De naamswijziging van De Uithof in Utrecht Science Park wordt nu ook op de borden boven de snelweg zichtbaar: de Nationale Bewegwijzeringsdienst is gestart met de vervanging. Toen het universiteitscomplex in 1961 werd gebouwd, was er überhaupt geen naam.