Familie van de vermiste Kim Roording (48) houdt hoop: ‘Dankbaar dat zoveel mensen mee zoeken’

UPDATE Grote zoektocht naar vermiste Kim Roording (48) in bossen Zeist: ‘Bidden dat we haar zo snel mogelijk vinden’

15:36 Het Veteranen Search Team is dinsdag met de politie om 11.00 uur in het bosgebied aan de oostkant van Zeist gestart met een zoektocht naar de sinds zondag vermiste Kim Roording (48). De echtgenote van de bekende Utrechtse worstenfabrikant Paul Vocking ging zondagavond wandelen en is sindsdien niet meer thuisgekomen.