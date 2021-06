‘Marco, hoe word ik de beste voetballer van de wereld’, wil Duncan weten (en dit was Van Bastens antwoord)

Burgemeester in coronatijd Hubert Bruls kijkt na zwaar coronajaar uit naar EK: ‘Toernooi is hoogtepunt van het jaar en Portugal gaat winnen’

14:11 NIJMEGEN - Het EK voetbal. Voor Hubert Bruls is het hoogtepunt van het jaar aangebroken. Als supporter hoopt hij dat Oranje ver komt, als burgemeester in coronatijd heeft hij andere prioriteiten. ,,Grote bijeenkomsten met veel inzet van hulpdiensten even niet dit jaar.”