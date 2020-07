Politie nog steeds op zoek naar hardloopster die werd geholpen door man die knock-out werd geslagen

Bijzondere ‘gouden’ krab gevonden bij vuilcontai­ners in Utrecht Overvecht

15:02 De Dierenambulance deed een bijzondere vondst in de Utrechtse wijk Overvecht. In een aquarium bij vuilcontainers is een Indonesische goudkrab gevonden. ‘Een knapperd’, aldus de medewerkers.