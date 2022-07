Van de grote stadsbrand in 1773 tot de Opstand der Gilden: stripboek brengt 900 jaar Utrecht in beeld

100 jaar in Utrecht Van alle plekken in haar geliefde Utrecht is en blijft de Oudegracht Hendrika’s (101) favoriet: ‘Zo’n fijne stad’

Ze maakten Utrecht honderd jaar mee. Zagen ’t stadsie groeien van 100.000 inwoners, naar ruim 350.000, zagen burgemeesters komen en gaan, en de singel gedempt en weer geopend worden. Ter ere van de 900ste verjaardag van Utrecht, spreken we negen ouderen over hun honderd jaar Utrecht. Hendrika van Barneveld-Keil is dit jaar 101 jaar geworden. ,,Mijn favoriete plek is en blijft de Oudegracht.’’

