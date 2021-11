Veel zorgen om toekomst van kinderen tijdens woonprotest in Utrecht: ‘Ik wil later ook een huis’

Rook van brand in Lexmond tot in Utrecht en Zeist te ruiken

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft inwoners in een groot gebied rondom Lexmond zaterdag een NL Alert gestuurd. Ook in onder meer Nieuwegein ontvingen mensen een melding. Reden voor het ‘sms-alarm’ was een inmiddels gebluste brand in een aantal hooibalen aan de Driemolensweg in het dorp.

20 november