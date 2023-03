Branchevereniging pleit voor extra tijd voor kraamverkopers voordat hun vaste plek wordt verloot

,,Een overgangstermijn van vijf jaar is goed verdedigbaar’’, zegt Aygül Şen van de branchevereniging. ,,De ondernemers moeten de tijd krijgen om zich aan te passen aan de situatie waarin hun vergunning niet verlengd wordt.’’

Kraamverkopers in de stad zitten met de handen in het haar. De vergunningen voor ruim 80 standplaatsen eindigen dit jaar. Gemeente Utrecht zegt Europese regels voor de vrije markt te moeten toepassen. Het plan is om te loten.

Bedrijven uit heel Europa mogen er aan meedoen. Veel ondernemers vrezen een abrupt einde van hun bedrijf. Vorige week was er een informatiebijeenkomst waarin de emoties hoog opliepen.

Alles op alles om te ondersteunen

De branchevereniging pleit ervoor dat Utrecht alles op alles zet op de huidige ondernemers te ondersteunen. Şen wijst erop dat in het verleden de vergunningen steeds stilzwijgend werden verlengd. ,,Tien jaar geleden wisten ondernemers niet dat de vergunningen nu op een andere manier verdeeld worden. Een overgangsperiode is daarom goed verdedigbaar.’’

Utrecht is niet de enige stad die met de nieuwe regels worstelt. Meer Nederlandse gemeenten zijn in de weer met de gevolgen van Europese regels voor standplaatsenbeleid. De branchevereniging denkt daarin graag mee, zegt Şen. In Utrecht is dat vooraf niet gebeurd, zegt ze.

Petitie gestart

Komende donderdag praat de politiek over het standplaatsenbeleid. Inmiddels is er een petitie gestart om de standplaatsen pas open te stellen voor anderen als de ondernemer er vrijwillig mee stopt. De oproep was maandagmiddag meer dan 1500 keer ondertekend.

