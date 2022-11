Brand breekt uit bij bus van Utrechtse vervoerder: geen gewonden

De brand vond rond 09.00 uur plaats bij de bushalte Professor Bavinckstraat in Zuilen-Noord en ontstond bij het achterwiel. Op dat moment zaten er geen passagiers in de bus. De brandweer kwam even later ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. Regionale vervoerder U-OV laat de technische dienst daarnaar kijken.