Brand gesticht bij kinderdagverblijf in De Meern: omwonenden horen harde knal

Toch geen opvang voor asielzoe­kers en statushou­ders in bedrijfs­pand in Houten: ‘Flinke domper’

Het plan om 100 kansrijke vluchtelingen en 150 spoedzoekers, jongeren en statushouders op te vangen in flexwoningen op het terrein bij het voormalige bedrijfspand van het Utrechts Nieuwsblad in Houten is van de baan. De financiële risico’s blijken onder de streep te groot.