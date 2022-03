Brand Hoograven mogelijk aangestoken, bewoonster kreeg appje: ‘Staat jouw appartement in brand?’

VIDEO Explosie in apparte­ment blaast gordijnen en stukken meubel woning uit: ‘Spring eruit, schreeuw­den we’

Het was een keiharde knal, woensdagavond in een flatwoning in de Utrechtse wijk Hoograven. De explosie was zó hard, dat gordijnen, kleding en stukken meubel uit de woning werden geblazen en de vlammen uit het pand sloegen. ,,‘Spring eruit!’ schreeuwden we.”

3 maart