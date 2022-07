Brand in bedrijfspand in Utrecht, brandweer heeft vuur snel onder controle

poll Een openbaar ‘terras’ in Utrecht, zoals in Parijs? ‘Sympathiek idee, maar wie houdt het schoon?’

Een gratis terras dat altijd geopend en betaalbaar is: als het aan D66 ligt, heeft Utrecht binnenkort een aantal openbare terrassen. De tafels en stoelen komen op verschillende locaties in de stad te staan en kunnen door iedereen gebruikt worden. Toch is er ook kritiek. ,,Schoonmaken en opruimen: wie gaat dat hier doen?’’

11 juli