Brand in gebouw dat grenst aan terrein van RIVM in Bilthoven

Huis huren in de regio Utrecht? Even geduld: de gemiddelde wachttijd is nu meer dan 10 jaar

7:05 Wie een sociale huurwoning in de regio Utrecht wil, moet gemiddeld meer dan tien jaar wachten. Een starter in Bunnik is het slechtst af, die moet zelfs ruim 12 jaar op een houtje bijten. En dan nog moet je veel geluk hebben: op een gemiddelde huurwoning komen maar liefst 114 reacties.