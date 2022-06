Brand in oud kantoorgebouw in Maarssen

Najat (43) rende de Singelloop, maar is door MS nu deels afhanke­lijk van haar wandelstok

Van alleen al de woorden multiple sclerose (of de afkorting MS) kreeg Najat El Kaaoichi (43) tot recent fikse buikpijn. Maar nu is de Utrechtse een van de gezichten in de nieuwe campagne. ,,Dat kun jij, zeiden mijn man en oudste zoon.’’

