Brand in studio aan Kanaalzichthof in Leidsche Rijn, blijkt om matras te gaan

De brand ontstond rond 13.20 uur. Uit het raam op de derde verdieping kwam flink wat rook, maar de brandweer was snel ter plekke. Uiteindelijk bleek het om een in brand staand matras te gaan. Deze is door de brandweer geblust en naar buiten gebracht. Waardoor het matras in de brand is gevlogen, is onduidelijk.