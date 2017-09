Brand in Utrechtse flatwoning

Sharif is weer aanspreekbaar na kopstoot van ploeggenoot

14:21 De 25-jarige Utrechter Sharif Sidigi, die zondag door een ploeggenoot met een kopstoot werd aangevallen, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt Mesut Cavusoglu namens het bestuur van SV Nieuw Utrecht. Het slachtoffer is weer aanspreekbaar, maar ligt nog in het UMC Utrecht. Hij kan wellicht vanavond, of anders dinsdag, terug naar huis.