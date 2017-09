Brand in voormalig drukkerij van Utrechtse universiteit geblust

TOEN & NU Van wie is de Vismarkt?

16:04 In 1967 hadden de voetgangers nog het rijk alleen op de Vismarkt. De fietsers trouwens ook. Alsook de Zündapp, die daar ongeduldig staat te wachten op z'n baasje. Die is vermoedelijk een patatje aan het halen bij Loekie van Snackbar De Vismarkt, die toen als enige in de stad raspatat verkocht. Daarvoor kwamen ze gerust vanuit Maartensdijk op de brommerd naar de stad.