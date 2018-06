Brand in woonzorgcentrum Doorn: ouderen moeten huis uit en één gewonde

De bewoners van het wzc werden eerder op de avond door de brandweer naar buiten gebracht en voor de deur opgevangen. Een oudere man vertelt dat hij de rook zag en maar eens ging kijken waar die vandaan kwam. ,,Toen moest ik naar buiten. Ik was nog aangekleed, maar veel dames moesten in nachtpon de straat op.'' Buiten waren er wel dekens voor de mensen. De hulpdiensten waren in grote getale uitgerukt naar Doorn. Veertien ambulances en twee traumahelikopters haastten zich naar Doorn. De Veiligheidsregio Utrecht meldde meteen dat het onduidelijk was of deze ook echt allemaal nodig zouden zijn. Uiteindelijk is één persoon naar het ziekenhuis gebracht ter controle, na het inademen van rook. Verder was iedereen ongedeerd.

Storing

Aanvankelijk werd gezegd dat een elektrisch malheur de oorzaak van de brand was, zoals storing in een lamp. Later werd dat weer in twijfel getrokken. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat de oorzaak was.



Duidelijk te zien was wel dat van de aanleunwoningen drie appartementen boven elkaar met het vuur te maken hebben gehad. Het lijkt er daarom op dat de brand op de begane grond is begonnen.



Rond middernacht was er nog een groot overleg, van de uitkomst werd ook de aanwezige burgemeester Naafs op de hoogte gebracht. Er is onder meer bekeken waar de vijftig tot zestig ontruimde bewoners de nacht door kunnen brengen. Duidelijk is dat de bewoners van de vleugel waar de brand heeft gewoed, niet meer terug kunnen. Zij zijn in leegstaande kamers van Beatrix opgevangen, in het militair revalidatiecentrum aan de overkant, of bij familie thuis.