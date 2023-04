Brand legt projectbureau in as, en daarmee dé maquette van Leidsche Rijn: ‘Alsof ik een familielid ben verloren’

Update/met video Brand met forse rookontwik­ke­ling over A2 bij Utrecht onder controle: NL-alert ingetrok­ken

De brand in het kantoorpand aan de Groenewoudsedijk in Utrecht is onder controle, maar smeult nog steeds na. Kort voor zeven uur stuurde de veiligheidsregio een NL-alert om het publiek te waarschuwen voor de zware rook. Inmiddels is met een tweede melding het advies om ramen en deuren te sluiten, komen te vervallen.