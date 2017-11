VideoDe brand die in maart 2016 de molen van polder Buitenweg volledig in de as legde, was mogelijk een afleidingsmanoeuvre van een groepje plofkrakers. Op het moment dat de politie massaal bij de brandende molen stond, werd vlakbij in Maarssen-Dorp geprobeerd een snelle Audi te stelen.

Al snel ging in Oud-Zuilen en Maarssen-Dorp het verhaal de ronde dat de plofkrakers misschien wel eerst de molen in brand hadden gezet om zo rustig een auto te kunnen stelen. Een bende Utrechtse plofkrakers gebruikt de laatste jaren vaak snelle gestolen Audi's om in Duitsland een geldautomaat te laten ontploffen en met de buit in de gestolen auto terug naar Nederland te racen.

Volledig scherm De gerenoveerde kap van de afgebrande molen van polder Buitenweg is weer terug. © Marnix Schmidt

Maar die opzet lijkt die avond in maart vorig jaar te zijn mislukt. Er werd wel een brandende Audi gevonden, maar die is niet van zijn plek geweest. De politie bevestigt dat er die nacht zeker één Audi in Maarssen-Dorp in brand is gevlogen, ongeveer op het zelfde tijdstip dat de molen in brand stond. Zowel de brand in de auto als de aangestoken molenbrand zijn onderzocht en ook een mogelijk verband tussen beide zaken is onder de loep genomen, maar beide zaken zijn vastgelopen. Er zijn geen daders gevonden.

Kap terug

Het kon de pret gisteren in de polder tussen Oud-Zuilen en Maarssen-Dorp niet drukken. Daar wordt druk gewerkt aan het weer opbouwen van de molen, die bijna volledig verwoest werd. Vandaag werden het bovenhuis en de kap van de molen waar de wieken aan vast zitten door de molenbouwer vanuit Noord-Limburg afgeleverd in de polder Buitenweg.

Eerder deze week was al het volledig gerestaureerde geraamte van de kleinste wipwatermolen van de provincie Utrecht weer op zijn plek teruggezet. De balken waar de molen in 1830 mee gebouwd is, waren zo dik, dat ze wel een afgebrand laagje konden missen.

Subsidie

,,Je moet minstens dertig procent van de oude molen hergebruiken om in aanmerking te komen voor monumentensubsidie’’, vertelt molenaar Arie Harkens (70), die met een brede grijns op zijn gezicht ziet hoe de molen langzaam weer herrijst. Samen met collega-molenaar Daan Ottevanger hield hij de afgelopen anderhalf jaar de grond om de molen bij en zorgde hij dat het gras netjes kortgemaaid bleef. ,,Ik ben er ook nog steeds voor bezoekers om uit te leggen wat er allemaal gaande is. Je moet de interesse voor de molen in stand houden.’’

Ook legt Harkens nog steeds geduldig uit dat de bezoekers straks geen zakje meel kunnen komen halen als de molen weer draait. Dit is geen korenmolen, maar een molen die de waterhuishouding op peil houdt, houdt hij zijn gehoor steeds weer voor.

Crowdfunding

Ook dorpeling Roos Roodnat ziet met zichtbaar genoegen de molen weer terugkeren op zijn oude plek. Zij was een van de eersten die in de buurt en de wijde omgeving figuurlijk met de collectebus rondging om geld in te zamelen om de molen weer op te bouwen. ,,Hij is van ons allemaal. Ik had ook niet gedacht dat het zoveel met je zou doen dat de molen er niet meer is. Ook de kinderen missen hem en hebben druk meegedaan met sponsorlopen en zakgeld inleveren.’’

Binnen de kortste keren kwam er vanuit heel Nederland en zelfs uit het buitenland geld binnen om de molen te restaureren. Via crowdfunding werd een kleine 30.000 euro opgehaald, maar dat was voor het herstel niet echt nodig. Voor de hele restauratie, die zo'n drie ton kost, is eigenaar Utrechts Landschap goed verzekerd. Het geld dat via crowdfunding is binnengehaald, wordt besteed aan het toekomstige beheer van de molen.