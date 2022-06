Brand op balkon aan de Ankaradreef in Utrecht slaat naar binnen, bewoners komen veilig buiten

Tyrone Fonville neemt zonder promotie afscheid van Hercules: ‘Ik dacht dat ik dé man was’

Hercules is er niet in geslaagd de tweede ronde van de play-offs te bereiken. Op de 5-2 nederlaag tegen DVS’33 volgde gisteren een 1-1 gelijkspel tegen de ploeg uit Ermelo. Aanvaller Tyrone Fonville (26) nam na zeven seizoenen afscheid met een kater. ,,Dat we geen kampioen werden is, op overlijdensberichten na, het pijnlijkste moment van mijn leven.”

