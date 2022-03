Brand op plezierjacht in haven in Nigtevecht

gouden pollepel Hoe de kok BijBram zich revancheer­de met viscurry, maar het nagerecht toch een teleurstel­ling werd

Toen mijn dartpijl zich op de regiokaart in Nieuw Engeland boorde, kreeg ik terstond visioenen van Beef Wellington en Yorkshire Pudding. Ik kan de klassiekers op mijn buik schrijven, want: there is nothing English about dit Utrechtse buurtje. ‘Engels? Bun je agtelijk, jochie?!’

24 maart