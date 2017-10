Brand treft BSO Wijs! in Leidsche Rijn

Bestuurder mist bocht en knalt op vangrail A2

9:39 Op de Zuilense Ring in Utrecht, ter hoogte van de oprit naar de A2 richting Amsterdam, is afgelopen nacht rond half één een bestuurder met zijn auto frontaal op de vangrail gebotst. Hij kwam uit de richting van Maarssen en reed rechtdoor in plaats van de bocht te nemen.