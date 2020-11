Brand verwoest theatergebouw op Berlijnplein in Utrecht, vier verdachten opgepakt

De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft weten te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar een naastgelegen bouwkeet. Rond 04.15 uur was de brand nagenoeg onder controle. Het nablussen nam nog wel enige uren in beslag.

Door de brand kwam er veel rook vrij dat over Leidsche Rijn richting Maarssen trok. Door de brand is het volledige theatergebouw en een aantal kantoren van NUT verloren gegaan. Een aannemer is aan het einde van de nacht met een kraan gekomen om het pand te slopen zodat de brandweer de brand goed kon nablussen.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Volgens de woordvoerster was niemand in het gebouw aanwezig. In de loop van de nacht heeft de politie in de omgeving van de brand vier minderjarige tieners aangehouden. Of zij iets met de brand te maken hebben, is nog niet duidelijk.