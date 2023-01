Brandstichtingen in Utrechtse Vogelenbuurt: zoektocht naar ‘kinderachtige’ daders

column Iedereen is lid van de Kankerpost­co­de­lo­te­rij, ziet Jerry als hij de kanke­ratlas erbij pakt

‘Selecteer een kankersoort.’ Het lijkt de opmaat naar een zeer zwartgallige mop, of onderdeel van een eveneens morbide, interactieve theatervoorstelling. Maar in dit geval betreft het een functie op de kankeratlas: de oncologische kaart waarop je met een enkele muisklik kunt zien hoe K. − zoals het vroeger omfloerst werd genoemd − zich over het land uitzaait.

19 januari