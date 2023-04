Brandweer bevrijdt beknelde vrachtwagenchauffeur na ongeval bij Oudenrijn op A12

Utrecht in 1964 Dit is het verhaal achter de 330 (!) beeldhouw­wer­ken onder lantaarnpa­len langs de Utrechtse grachten

Onder lantaarnpalen langs de Utrechtse grachten zijn zo’n 330 gebeeldhouwde consoles aangebracht. Jeannot Bürgi maakte er liefst 192. De Zwitser – in 1939 in Zürich te vondeling gelegd - kwam in 1962 bij toeval in Utrecht terecht. Het UN zocht hem in 1964 op. Hij voelde zich een vrijbuiter.