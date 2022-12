Brandweer krijgt boete van 40.000 euro na dood brandweerman Pim: ‘Ze creëerden zelf het gevaar’

Hoe pakken collega’s van verongeluk­te brandweer­man Pim het leven op na enorm drama in Den Dolder?

De dood van brandweerman Pim, die zaterdag een fatale val maakte in een liftschacht in Den Dolder, dreunt na bij zijn collega’s van de vrijwillige brandweer. Hoe moeten zij zo kort na dit drama de draad oppakken? ,,Dit is de ergste nachtmerrie voor iedere brandweerman of vrouw. De stoel van Pim zal leeg blijven in het korps.”

24 november