Brandweer redt ree na lange zwemtocht uit het water

Hypermoder­ne kassaloze supermarkt had amper klanten, dus komen ze nu met iets heel opvallends

Met veel tromgeroffel opende Aldi in Utrecht de eerste kassaloze supermarkt van Nederland. Maar in de afgelopen maanden bleef het stil in deze winkel van de toekomst. Klanten hadden geen trek in het verplichte gebruik van een app. Daarom komt Aldi nu met een opvallende aanpassing van het concept.