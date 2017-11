Brandweer rukt uit naar uitslaande brand in Nieuwegein

UpdateEen uitslaande brand op een zolder van een Nieuwegeinse woning heeft de dakkapel daar volledig verwoest. Het vuur aan de Limperslaan is inmiddels brandmeester. Er is niemand gewond geraakt

De brand ontstond om 21.10 uur. Een uur later is de brand onder controle. De brandweer is er nog aan het nablussen.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend. Het vuur woedde aan de achterzijde in een dakkapel op zolder. Die is volledig uitgebrand.

,,De bewoners hebben ten tijde van de brand de woning op tijd kunnen verlaten. Gelukkig zijn er dus geen slachtoffers gevallen. Ze zijn tijdelijk opgevangen door de buren", vertelt de brandweerwoordvoerder. De bewoners zijn ook niet gewond geraakt.

Volledig scherm Hoe de brand aan De Limperslaan is ontstaan is niet bekend. © AS Media

Het is nog de vraag of de bewoners vannacht wel terug kunnen naar hun woning. De vlammen hebben boven behoorlijk huisgehouden en er is veel waterschade. Stichting Salvage zal de schade opnemen.