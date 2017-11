Brandweer rukt uit voor woningbrand aan Burgemeester Reigerstraat

Utrecht zag aantal hotelgasten deze zomer met de helft toenemen

14:53 Het aantal hotelgasten in de stad Utrecht is deze zomer met maar liefst de helft toegenomen. De stad kreeg in de maanden juli en augustus van dit jaar te maken met 83 duizend hotelgasten. Ook landelijk steeg het aantal hotelgasten met ruim dertien procent, blijkt uit een analyse van nieuwe CBS-cijfers.