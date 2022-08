Brandweer rukt uit voor woningbrand in Houten

Hartje zomer, maar toch glad op de weg? Politie waarschuwt ervoor na incident in Utrecht

Je zou het niet meteen verwachten, maar als het een periode heel droog is geweest, kan het toch nog behoorlijk glad worden op de weg. Zo waarschuwt de politie na een incident op het Robert Kochplein in Utrecht gisteravond. Een auto raakte in een slip en reed tegen twee verkeerslichten op.

1 augustus