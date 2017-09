Brandweer rukt voor niets uit naar camping Bospark Bilthoven

'Heel erg vervelend' noemt brandweerwoordvoerder Danny Volmer het dat de brandweer voor niets is uitgerukt. ,,Omdat het toch om chalets gaat in een bosrijke omgeving waar waterwinning lastig is, hebben we het op voorhand opgeschaald naar een middenbrand. De melding is binnengekomen bij de receptie van de camping. Een passant zei iets gezien te hebben. Er waren ook wel wat werkzaamheden op het park, maar of dat het is, blijft de vraag. We doen er verder geen onderzoek naar."