Brandweer staakt zoektocht naar verdwenen zwemmer in Maarsseveense plassen

Wat wil jij weten van de nieuwe politie­chef in de provincie Utrecht? Stel je vraag!

16:53 Martin Sitalsing is vanaf morgen de nieuwe chef van de politie-eenheid Midden-Nederland. Hij (57) is de opvolger van Miriam Barendse, die vertrokken is naar de Vereniging voor Middelbaar en Hoger Politiepersoneel. Sitalsing keert na een uitstap naar de GGZ terug bij de politie, om eenheidschef te worden middenin het land.