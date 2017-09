Brandweerkorps Vianen op de foto als ‘Nachtwacht’

,,Het zijn nou eenmaal jongens van een lolletje. Dan kun je dit verwachten’’, zegt Marks lachend. De fotograaf uit Vianen, die vele prijzen won onder meer op het gebied van landschapsfotografie en bruidsreportages, is met dit Rembrandtproject een verrassende zijweg ingeslagen. Gemotiveerd door de 100 schetsen van de Hollandse meester die in het Stedelijk Museum in Vianen te zien zijn, heeft Marks al verschillende doeken van Rembrandt op een moderne manier gefotografeerd. Deze Nachtwacht is de laatste in de rij én meteen de meest complexe. ,,Hoe meer mensen erop moeten, hoe lastiger het is. Ik heb ze allemaal een nummer gegeven, want namen maken het nog ingewikkelder.’’

Marco en Wim van Haaften – de laatste is beter bekend als Bolle Willem – kunnen geen seconde stilstaan. Heeft Hennie ze net de goede kant op laten kijken en wijzen, staan ze even later weer druk gebarend met elkaar te lachen en te praten. Iets meer naar het midden vat Jason (12) het poseren een stuk serieuzer op. Even was hij bang dat hij er niet meer bij kon, want hij stond lange tijd langs de kant. Nu mag hij zelfs een zwaar stuk van de spuit in zijn handen houden. Ook de jongste pompbediende van Nederland is vertegenwoordigd in deze compositie: Damian (10) uit Hagestein. Zijn moeder bekijkt het tafereel vanaf de zijlijn. ,,Hij wilde altijd zo graag bij de brandweer, net als zijn vader. Eigenlijk is hij nog te jong, maar het was niet tegen te houden.’’ Op het doek staat één vrouw: Karin Marks. Bij gebrek aan vrouwen bij de Viaanse brandweer, heeft zij deze plek op de foto ingenomen.



In de zeventien jaar die Frank van Muyden bij de brandweer zit, is dit toch wel een van de vreemdste hoogtepunten. Hij weet niet wie hij uitbeeldt, wel dat hij ‘nummer een’ is en vanuit de kijker gezien helemaal links staat. ,,Natuurlijk is dit leuk, zo samen met de mannen. Wat ik moet doen? Naar links kijken. Dat moet wel lukken, toch?’’