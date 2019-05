Brandweerlieden staan tijdens het blussen plotseling oog in oog met een slang

Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

12:32 Op uiteenlopende plekken in Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder andere op het Domplein, het Berlijnplein in Leidsche Rijn en in Lombok zijn bijeenkomsten waar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht wordt genomen. De herdenking in Lombok, voor de Antoniuskerk in de Kanaalstraat, is bijzonder, die wordt georganiseerd door diverse religieuze gemeenschappen van de wijk: de synagoge, de kerk en de moskee.