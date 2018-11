Brandweerman zag adres in Werkhoven en dacht meteen ‘nee he, niet weer’

Binnen tien minuten is Linnebank ter plaatse en ziet hij de vlammen uit het dak slaan. ,,De vlammen waren er al van achter naar voren. Aan die loods was niets meer te redden.” Ook het kantoorgedeelte van de loods gaat in vlammen op. ,,Het is zo verschrikkelijk hard gegaan.” De vijftig koeien en stieren waren volgens Linnebank al dood toen de brandweer arriveerde. ,,Dat hebben we gezien.”



Alles is er in de nacht op gericht om overslag van het vuur naar het woonhuis te voorkomen. En dat lukt ook. Wel is de brandweer met behulp van groot materiaal nog bezig met het uit elkaar trekken van smeulende resten en ook hooibalen, om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De rook die nog vrijkomt van de brand en over Werkhoven trekt zorgt voor overlast.