Brandweermannen herdenken collega Pim, die door noodlottig ongeval om leven kwam in liftschacht

UPDATE / VIDEO Mokerslag voor hecht korps: brandweer­man overleden na val in lift­schacht in Den Dolder

21 november Een brandweerman is zaterdagochtend overleden na een val in een liftschacht in een appartementencomplex aan de Dolderseweg in Den Dolder. Dat heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bekendgemaakt. Het tragische ongeval is een mokerslag voor het hechte brandweerkorps.