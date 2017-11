'Bredere Rijnbrug gaat files niet oplossen'

De ontwikkelingen rond de Rijnbrug volgt hij nauwgezet. Niet alleen, maar samen met een groep buurtbewoners die zich ook zorgen maakt. In de spits staat het autoverkeer vaak vast op alle routes naar de brug. De provincie overweegt om de files aan te pakken met een verbrede Rijnbrug van drie of vier rijstroken. Maar Bosman vreest dat dat niet de oplossing is. ,,Tunnelvisie", concludeert hij samen met Wil Maarschalkerweerd. ,,Het probleem is ons inziens echter dat de provincie te veel kijkt naar de N233.’’



Oftewel de Cuneraweg, oftewel de noordzuid-verbinding die dwars door Rhenen heen loopt. ,,Maar er is ook nog een oostwest-verbinding’’, verwijzen ze naar de N225 die van Wageningen naar Driebergen loopt. Ook dwars door Rhenen heen.