Briefschrijver Sven (8) helemaal gelukkig na ontmoeting met Ed Sheeran

Sven kwam eerder dit jaar in het nieuws door een bijzondere brief die hij aan de zanger stuurde, nadat zijn moeder géén kaartjes bestelde voor het concert.

Moeder Carolien Brons wist dat Sheeran naar Nederland kwam, maar bedacht dat haar zoon veel te jong was voor zo’n concert. En dus bestelde ze tóch geen kaarten. Tot grote teleurstelling van Sven, die in een handgeschreven brief aan de zanger vraagt of er toch niet een mogelijkheid is dat hij naar het concert kan. Hij schrijft dat hij zelfs de tourbus wel wil wassen. Voor radio 538 was het reden de jonge Culemborg te trakteren op concertkaartjes.