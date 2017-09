Brieven uit Tweede Wereldoorlog gevonden op Utrecht CS

Op Utrecht Centraal is gisteravond een grote stapel brieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Rens Zonnenberg en zijn vrouw Maartje uit Vught stuitten bij toeval op de plastic tas vol enveloppen die op een bankje op perron 18 was achtergelaten.

„Het zijn er meer dan 100, 150 misschien wel. Het is allemaal wat moeilijk leesbaar, want het is een oud handschrift. Maar het is wel allemaal in het Nederlands”, vertelt Rens Zonnenberg uit Vught.

Zijn vrouw Maartje zag de plastic tas met toen nog onbekende inhoud als eerste liggen. Ze hebben even in de gaten gehouden of iemand de tas nog kwam ophalen, maar dat was niet zo. Dus nu ligt de inhoud in Vught op tafel en staat er een oproep op Facebook om de eigenaar te vinden.

Tekst gaat door onder het facebookbericht

„Dé vraag is natuurlijk: hoe komen 150 brieven uit de Tweede Wereldoorlog op het station van Utrecht terecht?” krabt ook Zonnenberg zich op het hoofd. „Het is vooral correspondentie tussen twee geadresseerden: eentje uit Herzogenrath, wat net over de grens in Duitsland ligt, en eentje in Heerlen.”

Verhalen

Zonnenberg heeft een aantal brieven eruit gehaald voor aanwijzingen. „Het zijn vooral verhalen. 'Mijn liefste schat... Ik schrijf om te laten weten dat het nog goed gaat'. Het gaat over wat ze gegeten hebben, over of het wel of niet veilig is. Echt een schets van wat ze in die tijd hebben beleefd. En het sluit af met 'je liefhebbende man', ene dhr. Ortmanns.”

De meeste brieven dateren van de jaren 43-44, getuigen de gestempelde postzegels. „Ik kan me niet voorstellen dat je dit niet mist”, meent Zonnenberg.

Naast een oproep op Facebook, die inmiddels meer dan 6.200 keer is gedeeld, heeft hij de vondst ook bij de NS gemeld in de hoop de brieven terug te kunnen geven aan de rechtmatige eigenaar.