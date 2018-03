Broer kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam

Even verderop is een auto uitgebrand, nadat de schutters ervandoor gingen. De moord volgt een krappe week na het nieuws dat Nabil B. (30) als kroongetuige door justitie werd binnen gehengeld. Hij legde in ruil voor bescherming ruim 26 verklaringen af over moorden in het criminele circuit. Hij heeft onder meer verteld dat Ridouan Taghi en Said Razzouki de opdracht hebben gegeven voor een reeks liquidaties . Beiden staan nu internationaal gesignaleerd .

Taghi werd in het criminele milieu en door justitie al langer als opdrachtgever van liquidaties beschouwd. B. zou mogelijk getuigen over de liquidaties van Ranko Skekic, Hakim Chengachi en Khalid H. Skekic werd in juni 2016 doodgeschoten in Overvecht nadat hij al twee keer was verhoord als getuige in het proces. Hij werd gedood in zijn woning. Chengachi werd per ongeluk liquideerd in januari 2017 in Overvecht. Dat bleek een vergissing: het doelwit was Khalid H.. Enkele dagen later werd alsnog geprobeerd H. te doden, maar dat mislukte.