Broer van doodgeslagen Lucas: ‘Moeten we dit soort straffen willen in Nederland?’

,,Die pannenkoek staat over drieënhalf jaar weer buiten, ik ben mijn zoon kwijt’’, reageert vader Theo. Hij had gerekend op zeven jaar cel, zoals het Openbaar Ministerie eiste. Maar daar trok de rechtbank een jaar vanaf, omdat geen sprake zou zijn geweest van voorbedachte rade. Dirk K. zou gehandeld hebben in een opwelling en uit boosheid. Wel hield de rechtbank rekening met zijn strafblad van zeventien kantjes en met het feit dat hij zelfs op de zitting nog feiten verdraaide, hoewel camera’s zijn agressie vastlegden.



De rechtbank twijfelt aan de oprechtheid van zijn spijtbetuiging. Dat doen ook de nabestaanden van Lucas. ,,Hij heeft alleen spijt dat hij hier moest zitten’’, zegt Lucas’ broer Benno. ,,Wij zijn hem kwijt en moeten hier nu vrede mee zien te krijgen. Maar hoe doen we dat met zo’n straf, als je vergelijkbare straffen voorbij hoort komen voor bijvoorbeeld een diamantroof? Lucas is doodgeslagen. Willen we dit soort straffen met z’n allen in Nederland? Voor die vraag willen we graag aandacht.’’ Vader Theo vult aan: ,,Mensen zijn bang op straat. Ik hoop op een verschuiving van de strafmaat. Voor ons is het nu niet anders.’’ ,,Het is onverteerbaar’’, vindt Benno.