Broers die onterecht vastzaten na tramaanslag Utrecht dreigen naar rechter te stappen

De broers van 23 en 27 jaar oud werden op 18 maart na de tramaanslag door een zwaarbewapende terreureenheid aangehouden, nadat een speurhond bij hun woning uitkwam. Maar de broers bleken niets te maken te hebben met de schietpartij waarbij vier doden vielen. Veel schade aan hun woning werd aangericht en spullen werden afgenomen.

Tot op de dag van vandaag bleef het stil van justitiezijde. Het enige wat het OM communiceerde was dat het duo een dag na de aanslag was vrijgelaten. Omdat hun betrokkenheid niet werd vastgesteld waren zij ‘geen verdachten meer in het onderzoek’.

Briefje

,,Het geduld begint op te raken”, foetert de Utrechtse advocaat Anis Boumanjal, die het duo bijstaat. ,,Wat daar gebeurd is valt de cliënten zwaar. Zes maanden wachten en nog altijd niets, niet eens een briefje. Dat is wel een deceptie.” Omdat het oorverdovend stil blijft, ziet Boumanjal momenteel geen andere uitkomst dan een stap naar de rechter, om genoegdoening af te dwingen.

Het Openbaar Ministerie zegt wel geprobeerd te hebben de broers te bereiken maar hier niet in geslaagd te zijn. Hun advocaat bevestigt dat zij niet meer op de plek wonen waar zij werden aangehouden. ,,Maar dan neem je toch contact met mij op, als je hen niet kunt bereiken?”

Mary Hallebeek, woordvoerster van het OM, benadrukt dat de aanhouding rechtmatig is verlopen. ,,We waren daar wel bezig met het vinden van een schutter. We wisten op dat moment niet of er nog meer aanslagen aan zaten te komen.” Daar voegt het OM aan toe dat seponering van de zaak ook via een brief bevestigd is.

Gesprek

Maar een beslissing over in beslag genomen spullen is nog altijd niet genomen en ook is sindsdien nooit persoonlijk contact geweest. ,,Het is nu zes maanden verder, dat duurt wel lang ja”, geeft het OM toe. Bedoeling is dat nu alsnog een gesprek volgt met de advocaat van de broers.

Net als advocaat Boumanjal stelt het OM dat uit een alsnog gearrangeerd gesprek moet blijken wat het vervolg is. ,,Het is niet gezegd dat wij daar excuses aanbieden of dat een tegemoetkoming volgt. We willen graag weten wat de broers willen.”

Kier

Boumanjal benadrukt dat het de broers ‘niet perse’ om geld te doen is. ,,Een bloemetje en vergoeding van geleden schade, dan was dit allang klaar geweest. Dit heeft niets met geld te maken, ze waren op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Maar goed, de deur staat nog op een kier voor het OM. Niemand is gebaat bij procedures. Maar wat moet dat moet.”

Morgen is de tweede tussentijdse pro forma zitting in de zaak tegen Gökmen T., de enige verdachte in de zaak rond de tramaanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht.