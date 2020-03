Broers die onterecht vastzaten voor tramaanslag krijgen smartengeld

Geldautoma­ten ontsierden in 2008 de gevel van het postkan­toor, maar toen maakte niemand zich er druk om

11:53 Vier giroblauwe geldautomaten ‘ontsieren’ in 2008 de gevel van het postkantoor aan de Potterstraat. Met dakjes erboven, dat ook nog! Maar niemand die zich er druk over maakt. Althans, niet dat we weten. We zitten nog niet op Twitter, dus geen wanklank te horen. Bovendien hebben we het contante geld hard nodig, want pinnen bij de kassa kan lang niet overal.