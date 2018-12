Broers Maksim (14) en Denis (10) opgepakt en moeten terug naar Oekraïne

De broers Andropov zitten nu in het detentiecentrum in Zeist. Volgens de juridisch adviseur van de familie, Frank King, worden ze binnen drie dagen Nederland uitgezet. ,,Uiteraard gaan we daar nog tegenin beroep. Er lopen nog allerlei procedures. Er is ons eerder verzekerd dat de jongens de uitkomst daarvan in Nederland mochten afwachten.”

Moeder Olga, die nu in Oekraïne woont, is totaal overrompeld door het nieuws. ,,Vanmiddag had ik ze nog aan de telefoon. Toen leek alles goed te gaan. Ik had echt geen idee dat ze vandaag zouden worden opgepakt.”

Volgens haar zijn haar zoons vastgezet toen ze zich vanmiddag meldden op het politiebureau van Amersfoort. ,,Ze hebben een meldplicht en moeten elke woensdag langs. Maar dit keer mochten ze niet meer vertrekken.” Een geëmotioneerde Olga maakt zich grote zorgen om haar kinderen. ,,Ik heb nog helemaal geen contact met ze gehad. Ik wil ze zo graag even kunnen spreken.”

Zonder verblijfsvergunning

Maksim (14) en Denis (10) gaan naar school in Culemborg, maar wonen bij hun oom en tante in Amersfoort, samen met hun nichtjes Veronica (4) en Victoria (7). De eerste dertien jaar verbleef de familie hier zonder verblijfsvergunning. Daarna startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ze wilden aanspraak maken op het kinderpardon, maar dat is niet gelukt.

In juli werden de broers al met hun ouders Olga en Viktor uitgezet naar Oekraïne, maar op een toeristenvisum keerden zij terug.

Het ministerie van Justitie bevestigt dat de broers zijn vastgezet. ,,Er is vastgesteld dat ze niet in Nederland mogen blijven”, zegt een woordvoerder. ,,Ze hebben geen gebruik gemaakt van het recht Nederland zelfstandig te verlaten. Daarom zijn we vandaag hiertoe overgegaan.” Volgens hem zijn er met Oekraïne ‘goede afspraken’ gemaakt over hun terugkeer.

De woordvoerder wilde niet zeggen wanneer de broers op het vliegtuig worden gezet. Ook wilde hij niets kwijt over de persoonlijke omstandigheden. ,,Er wordt in elk geval goed voor ze gezorgd.”