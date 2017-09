Broodje Schipholgans op de Uithof

Broodjes My Little Pony en Schipholganskroketten stonden vandaag op het menu van ‘De keuken van het ongewenste dier’ op het Foodnote Festival op de Uithof in Utrecht.

Initiatiefnemers van de ‘Keuken van het ongewenste dier’ zijn kunstenaars Nicolle Schatborn en Rob Hagenouw. In 2010 kwamen zij met de Schipholganzenkroket. Rob vertelt: ,,Daarmee maken wij een statement over de absurditeit van de huidige vleesconsumptie. Vrijwel iedereen lust een kroket, maar als het om een kroket van een Schipholgans gaat vinden mensen het een ander verhaal. Met onze producten willen we een discussie op gang brengen.”

Hagel

Een jongen bestelt een broodje ganzenkroket. ,, Pas op hoor! Er kan nog hagel in zitten’’, waarschuwt Nicolle. ,,Het vlees komt bij jagers vandaan.’’ De keuken van het ongewenste dier werkt met dieren waar een overschot van is. Dat kunnen ook dieren zijn die om economische redenen ongewenst zijn, zoals paarden. ,,Paarden zijn zo duur in het onderhoud en dat is voor sommige mensen niet langer betaalbaar,’’ zegt Nicolle. ,,Dan benaderen ze ons.’’

Volledig scherm Bij de keuken van het ongewenste dier worden Schipholganskroketten verkocht.

Op het moment dat een dier ongewenst is kijken Nicolle en Rob wat ze ermee kunnen. ,,Op dit moment is er een parkietenplaag in Amsterdam. Ik weet daar al wel een leuk recept voor: parkiet in Surinaamse pindasoep’’, zegt Nicolle. ,,En het is verbazingwekkend hoeveel rivierkreeftjes er in de Nederlandse grachten zitten. Op dit moment halen wij onze kreeftjes uit Gieschendam. Maar ik weet bijna zeker dat er ook rivierkreeftjes in de Utrechtse grachten zitten. Heerlijk voor in een bisque.”

Quote Ik ben mij veel bewuster geworden van de herkomst van vlees Nicolle Schatborn

Voordat de twee kunstenaars met dit project begonnen deden ze zelf ook mee met de vleesconsumptie. ,,Ik ben mij veel bewuster geworden van de herkomst van vlees”, aldus Nicolle. Over de aandacht die ze onder andere krijgen van de Partij voor de Dieren zegt Rob: ,,Aandacht is natuurlijk goed. Maar wat wij hier doen is niet illegaal. Alle dieren zijn met toestemming gedood het is wel belangrijk dat iedereen dat weet.”

Rob vindt niet dat het kunstproject uit de hand is gelopen. ,,Het is ook absoluut niet ons doel om in de toekomst een winkel te openen. Wij zien dit echt als een kunstproject, al begrijp ik wel dat het lijkt alsof we een horecabedrijf zijn,’’ aldus Rob.