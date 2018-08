Bruidegom duikt zelf mee naar verloren trouwringen Wijk bij Duurstede

Een zeearend had donderdag Tom (27) en Maaike Boon (28) bij de ceremonie op het kasteel in Wijk bij Duurstede al vliegend de ringen moeten brengen, maar de roofvogel verloor ze onderweg. Gebruikelijk is dat de vogel twee nepringen meekrijgt, die dan na de landing bij het bruidspaar door de valkenier stiekem omgeruild worden met de echte ringen. Door een misverstand had de zeearend in dit geval de echte ringen meegekregen.

Duikers van de brandweer en vrijwilligers met metaaldetectoren zochten donderdagavond, vrijdag en zaterdag uitgebreid rond het kasteel in Wijk bij Duurstede en zelfs in dakgoten van een woning in de buurt, maar dat leverde niets op.

Niet de juiste plek

Vrijwilligers van gevonden-verloren.nl waren met metaaldetectoren in de slag geweest, maar ontdekten gisteren na een bezoekje aan het kersverse echtpaar dat ze in het water van de slotgracht niet op de juiste plek hadden gezocht. ,,Na gesprekken met buurtbewoners en het bekijken van de videobeelden, ontdekten we dat de vogel veel meer rechts over het terrein heeft gevlogen, terwijl wij in het water vooral links hebben gekeken’’, zegt Richard Ober van gevonden-verloren.nl.

Daarom gaat zijn club vrijwilligers volgende week verder zoeken in het water. Omdat bruidegom Tom Boon zelf ook duikt, zal hij meegaan op zoek naar de ringen. Omdat de meeste duikers van gevonden-verloren nog op vakantie zijn, start die zoekactie pas ergens na het weekeinde. ,,Onze jongens zitten al op hun campingstoeltje te stuiteren om mee te gaan zoeken. Maar als ze hun vakantie nu daarvoor afbreken, kunnen ze zelf hun trouwring ook wel af doen! We wachten tot ze terug zijn met hun gezin.’’