Bruidspaar dat trouwringen verloor door roofvogel: ‘We hebben wel een traantje weggepinkt’

De Pindakaas­win­kel keert terug naar de Zadel­straat, en nu blijft-ie!

17:27 Drie maanden lang stond in de Zadelstraat een heuse Pindakaaswinkel. Een apart idee misschien, maar het sloeg aan. Het ging om een pop-up-store die slechts een paar maanden in Utrecht te vinden was en vervolgens weer door het land zou trekken. Het was echter zo'n succes, dat de heren van De Pindakaaswinkel terugkomen. Precies op het oude plekje, en niet onbelangrijk: nu voor onbepaalde tijd.