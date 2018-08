Bruidspaar dat trouwringen verloor door roofvogel: ‘We hebben wel een traantje weggepinkt’

Getouwtrek over schuld geluidslek­ken TivoliVre­den­burg duurt voort

11:46 Eind deze maand komt er duidelijkheid over het slepende conflict rond de aansprakelijkheid voor de geluidslekken in TivoliVredenburg. Bijna drie jaar nadat de gemeente Utrecht, als opdrachtgever van de bouw, bouwer Heijmans en akoestisch adviseur Royal Haskoning DHV aansprakelijk heeft gesteld, is nog steeds niet duidelijk wie er opdraait voor de schade van zo’n 1,5 miljoen euro.