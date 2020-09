Brutale rover steelt collectebus van Veenendaalse Henny (66): ‘Dit blijft maar door mijn hoofd malen’

NPO Radio 2 maakt honderd uur radio voor KWF vanuit Deventer, met doneer drive-in en veel artiesten

10:20 Doneren aan KWF Kankerbestrijding kan makkelijk via een collectebus of online. In Deventer doen ze het dit jaar anders. Op de parkeerplaats naast de Scheg staat een week lang een glazen studio met bekende NPO Radio 2-dj’s. Wie ze wil zien, moet wel de auto in.