Buitenlandse politie ingeschakeld over vermissing Utrechtse Maliha (22)

Maliha nam voor het laatst contact op vanuit een Utrechts park. Familie van de jonge vrouw heeft die avond direct aangifte gedaan van haar vermissing, toen reactie van haar uitbleef ondanks pogingen om contact te krijgen. ,,Dat is niet haar normale gedrag. We kijken echt naar haar uit”, benadrukt een woordvoerder van de politie.

De politie hoopt dat mensen mee uitkijken naar de vrouw, over wie familieleden zich zorgen maken. Over haar achtergronden wil de politie verder weinig kwijt, vanwege haar privacy. Onduidelijk is daarom of een vertrek naar het buitenland een waarschijnlijke optie is. Wel is duidelijk dat ze op de dag van haar verdwijning een rode jurk droeg, met daaronder een zwarte broek, een zwarte hoofddoek en witte schoenen.